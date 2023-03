San Miniato cambia volto Autorimessa, ok al progetto In arrivo 88 nuovi stalli

È stato approvato dalla giunta comunale il progetto definitivo per gli interventi di edilizia residenziale sperimentale, servizi e opere di urbanizzazione inseriti nell’ambito dei programmi di recupero urbano dei ‘Contratti di quartiere’ di San Miniato. In particolare il progetto riguarda la riqualificazione e messa in funzione dell’autorimessa di piazza della Costituzione. L’investimento totale previsto è di 1 milione e 515mila euro, di cui 1 milione e 200mila euro finanziato dai fondi Pnrr NexGenerationEu nella missione cinque ‘Inclusione e coesione’. La riqualificazione, oltre all’ammodernamento degli spazi urbani, permetterà anche il recupero di ottantotto posti auto, oltre all’utilizzo dello spazio come un teatro all’aperto, attraverso la variazione del tracciato di via Berlinguer come aveva già anticipato il Comune durante l’incontro del 14 febbraio ’La giunta nei quartieri’.

"Lo scopo principale del progetto – spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Andrea Corsi, che ha proposto la delibera – è quello di riqualificare, rendendola funzionale e adeguata alla attuale normativa, mediante suddivisione in tre distinti unità, l’autorimessa seminterrata composta da posti auto, cantine e locali assegnati alle attività (Arciconfraternita di Misericordia, Centro Anziani) e alle abitazioni soprastanti, già realizzata da svariati anni, ma mai entrata in funzione e che, ad oggi, versa in condizioni di abbandono e degrado".

"In questo modo – spiega ancora Corsi – saniamo anche un grave errore progettuale del passato. Saranno disponibili 88 posti auto pubblici, che si sommano a quelli a servizio degli alloggi Erp e assegnati agli appartamenti, oltre a posti per ambulanze e una nuova viabilità per l’accesso alla struttura stessa. E’ necessario aggiornare ad oggi i costi, come conseguenza delle variazioni in aumento che si sono verificate. Attraverso questa approvazione diamo atto che la progettazione esecutiva sarà sviluppata prevedendo la suddivisione dei lavori in due distinti lotti, fruibili, fattibili e funzionali".

Il progetto, inserito nel piano triennale dei lavori del Comune , è finanziato con fondi Pnrr per 1 milione e 200mila euro, con avanzi destinati per 20mila euro e con mutuo per 115mila euro.