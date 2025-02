San Gimignano: un 2024 positivo. Il numeri della polizia municipale

Dopo il bilancio consuntivo e di previsione 2024- 2025 non può passare inosservata la dettagliata relazione il bilancio 2024 dal comando della Polizia Municipale sulla viabilità e dintorni e soprattutto del rispetto al nuovo Codice della Strada e molto altro ancora nel delicato impegno di lavoro degli uomini e donne in divisa dalla Polizia Municipale di San Gimignano con al comando in divisa da oramai 30 anni della dottoressa Edi Salvadori. Il malloppo è stato consegnato al sindaco e giunta di Andrea Marrucci su lavoro delle varie attività svolte fino al 31 dicembre 2024. Fra i vari capitoli della Municipale in prima pagina si trova il codice della strada. Nel lungo e dettagliato lavoro svolto dai Vigili Urbani si leggono 3471 di sanzionati e accertamenti di violazione al codice per un importo totale di circa 175.633 e spiccioli compresi, fra l’altro, divieti di sosta nel centro storico di targhe italiane e straniere e fra queste sono stati recuperati per ora crediti dall’estero di auto con targa straniera con 28.355 euro. Fra queste varie attività di controllo si trova anche l’abusivismo del transito e sosta all’interno della ZTL nella stagione turistica nel centro storico di 977 accertamenti. Mentre i ricorsi alle sanzioni al codice della strada presentati al Prefetto e al Giudice di Pace nel 2024 sono stati 18 e questi 13 di fronte al Prefetto e cinque al Giudice di Pace. Fra le pieghe delle attività della Municipale ci sono anche le guide turistiche, spiega la comandante Salvadori, "è stato formulato un quesito agli uffici competenti della Regione e sono stati effettuati 64 controlli alle guide e accompagnatori turistici dove si infila diversamente dal comune di Siena un altro tipo di abusivismo". "Sul lavoro del piano della Protezione Civile – precisa ancora soddisfatta la comandante Edi Salvadori – è stato adottato con delibera GC a Giugno 2023, l’ufficio PM a seguito di una rilevante attività di concertazione con gli enti e i vari soggetti preposti, ha predisposto i successivi atti al piano e alle osservazioni della Regione e l’affidamento di successivo incarico per supporto tecnico nella predisposizione delle richieste regionali. Il Piano, ottenuta l’approvazione regionale è stato approvato da parte del Consiglio Comunale nel mese di marzo 2024". Insomma un preciso e attento lavoro ad angolo giro della Municipale di San Gimignano.

Romano Francardelli