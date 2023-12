San Gimignano, ultimo saluto a Luciano Giomi

La comunità di San Gimignano ha voluto rendere l’ultimo commosso saluto al dottor Luciano Giomi (nella foto)nella silenziosa chiesa di Sant’Agostino. Sangimignanese di nascita e romano di adozione con il prestigioso impegno al Ministero del Tesoro come responsabile della segreteria ed è stato, fra l’altro, presidente della Asl 19 della Valdelsa. Una persona per bene e conosciuta per bontà e profonda cultura. Lascia nel dolore le figlie Isabella e Cristina, la nipote, parenti e molti amici. Quel ‘giovane’ Luciano del ’26 è stato fra i partigiani nella resistenza e fra i 53 volontari del nuovo esercito italiano. Legato con amore e affetto della sua San Gimignano, scrittore e storico. Questo percorso di vita di affetto e passione è stata ricordato dalla figlia Isabella dal pulpito della Chiesa e, prima ancora dalle letture del Vangelo del nipote ingegner Giovacchino (Nino) Giomi già comandante nazionale dei Vigili del Fuoco d’Italia e con altre parole commosse da Mauro Frosali.

Romano Francardelli