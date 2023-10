San Gimignano, Marrucci raddoppia: "Ho voglia di finire il lavoro iniziato"

In bassa Valdelsa fra Colle e Poggibonsi è partita al galoppo la campagna elettorale, la ‘battaglia’ per diventare sindaco mentre ai piedi delle torri la "poltrona" non sembra avere rivali. Si ricandida Andrea Marrucci. Di altre figure anche in opposizione, per ora, non c’è traccia.

Allora sindaco, pronto per il mandato bis?

"Ho dato la mia disponibilità ad un secondo mandato per concludere un lavoro avviato, tanto più importante dopo una legislatura tra le più difficili dal dopoguerra. Nessun passo di lato ma solo grande rispetto per i cittadini e per la comunità politica a cui appartengo. Saranno loro a decidere. La politica e le istituzioni sono servizio, non una ragione di vita",

Discorso chiuso. Andiamo avanti come sarà il domani a San Gimignano?

"Più organizzato in termini di servizi e infrastrutture per residenti e ospiti, più tecnologica, più sostenibile. Dobbiamo saper intercettare le novità sociali, economiche, sanitarie e climatiche degli ultimi anni, costruendo risposte nuove a domande nuove che in particolare tre eventi di portata hanno messo o stanno progressivamente mettendo in evidenza: la pandemia ci ha sottoposto il tema della raggiungibilità e della accessibilità dei servizi territoriali e fatto emergere il tema della necessità di rivedere anche gli spazi del costruito residenziale privato e dell’aggregazione collettiva in luoghi pubblici e dai conclamati effetti del cambiamento climatico".

Progetti sul turismo per una migliore distribuzione?

"Stiamo realizzando il progetto finanziato dal Ministero del Turismo per i siti Unesco, che oltre a nuovi contenuti digitali e ad un nuovo posizionamento sul web della destinazione turistica San Gimignano, prevede il rifacimento dell’Ufficio Accoglienza e Informazioni Turistiche e il completo rifacimento della segnaletica all’interno del Centro Storico".

Altri situazioni?

"Il recupero del San Domenico si pone l’obiettivo di allargare la fruizione del sito Unesco lungo l’asse est-ovest divenendo nuovo polo attrattore per distribuire i flussi turistici. La stessa ztl video controllata risponde all’esigenza di un maggior controllo del Centro, così come il progetto di un’area da acquistare in Santa Chiara da destinare ad area di sosta per gli ncc risponde alla logica di alleggerire la pressione attorno alle porte medievali ed avere una città più ordinata".

Insomma sulla giusta strada.

Romano Francardelli