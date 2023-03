San Gimignano in lutto E’ morto ’Pode’

Con Alfredo Failli, il popolare centenario noto a tutti come ’Pode’, se ne va un altro tassello di quel mosaico culturale della San Gimignano che non c’è più. Ieri pomeriggio la città lo ha salutato per l’ultima volta in Duomo. Pode aveva il dono della battuta pronta e di portare allegria: se n’è andato a 102 anni, portando co sè tanti ricordi. Da garzone calzolaio a studente della calzatura nella prima bottega laboratorio di Salvatore Ferragamo, Pode era sempre pronto a levarsi il grembiule per indossare la giacca bianca da cameriere nei famosi ristoranti del centro, cercando di guadagnare con la moglie Nunziatina e i figli Norma e Sergio. Grande infatti la sua passione, lasciata in eredità al figlio Sergio, per la struttura risto-alberghiera ’Da Pode’ sulla vecchia strada provinciale. Insomma Alfredo dei "Tillina", il Pode di tutti, era questo. "Mi ha insegnato l’importanza del lavoro e la dignità di ogni mestiere con l’umiltà e il sorriso – ha ricordato il sindaco Andrea Marrucci –. Un insegnamento che mi porto dietro anche oggi nel ruolo di primo cittadino. Era il suo modo di predisporsi, rispettare e accogliere gli altri".

Romano Francardelli