San Gimignano in festa. C’è il Natale Biologico

Festa dei bambini nel girotondo sotto l’albero in piazza Duomo ma senza dimenticare lo spettacolo da grandi occasioni quasi pronto del ‘San Silvestro fra le Torri’ nella notte del nuovo anno per la regia e direzione artistica dei giovani dell’Associazione culturale di ‘Controkultura’. Le feste del Natale scaldano i muscoli con i 40 appuntamenti di ‘Accade d’Invero a San Gimignano’. Domani e domenica dalle 16 alle 19 in piazza Duomo e da sotto la loggia del ‘Podestà’ si apre il mercatino di Natale biologico. Festa nella festa messa in piedi e regia dagli operatori del Biodistretto di San Gimignano del popolare presidente Marco Arduini e la sua squadra al Bio. Su il sipario a cielo aperto da una ventina di banchi con sopra i prodotti biologici ecosostenibili. Di tutto di più. Mercatino di Natale diverso dagli altri na con l’invito alla comunità e al timido turismo asiatico a piccoli gruppi che passeggiano veloci per il centro storico prima di sparire e riapparire il giorno dopo. Incontro al Bio per offrire e mettere in mostra il prodotto enogastronomico del territorio e dalle preziose opere degli artigiani del legno e al femminile dei tovagliati fatti a mano intonati al Santo Natale sul banco di Antonella Brogioni e via dicendo. Di aiuto ai contadini e agli artigiani a sopravvivere per il bene all’ambiente, la salute e all’economia circolare del territorio. Dunque il Biodistretto dei lavoratori della terra sono in piazza questa volta del ‘Mercatino di Natale’ autentico, di filiera corta, con gli agricoltori con alcuni e rari artigiani fatti in casa. Rigorosamente al Bio. Senza dimenticare la musica dal vivo, le castagnata al bracere acceso sotto la loggia del popolo e naturalmente degustazione e stuzzichini dal brindisi a calici di pregiati vini della vigna di casa nostra.

Romano Francardelli