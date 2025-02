San Gimignano: Carnevale al top. Bambini protagonisti in campo e poi come ‘giudici’ della sfilata

Ancora una volta sono i bambini protagonisti del carnevale delle contrade di San Gimignano. Lo sono sul campo di calcio al Santa Lucia nella ‘Coppa Carnevale’ come allo stadio di Viareggio e anche nella veste di attenti giurati per premiare il carro più bello. Festa di calciatori in erba e piccole mascherine in piazza duomo nella competizione organizzata dal settore giovanile del ‘Sangi Fc’ guidato per mano con passione dal coordinatore Daniele Salvi l’anima tecnico-agonistica dei bambini pedatieri e dal gruppo di lavoro dei piccoli neroverdi. Dunque pronti via e fischio di inizio (domenica mattina) con un centinaio di calciatori sull’erba sintetica al Santa Lucia nelle categorie Pulcini e Primi Calci. Nove le squadre miste del Siena Fc, Cecina, Venturina, Limite e Capraia e, naturalmente, San Gimignano Fc. Diciamo subito che hanno alzato le Coppe Coriandoli’ i Pulcini classe 2014 dello Sporting Cecina e per i Primi Calci (2016) i bambini di Venturina.

Premi e ricordi sia sul campo e nella sfilata dei quattro carri della allegria fra musica e spettacolo messo in scena dall’Associazione del Carnevale di San Gimignano. Dalle divise sul campo alle mascherine da giurati in piazza duomo per il migliore ‘pezzo’ della sfilata. Premiato dai bambini il carro, non poteva essere altrimenti il ‘Drago dei Desideri’ della contrada di Piazzetta con il sindaco Andrea Marrucci, il vice Niccolò Guicciardini, Daniele Salvi del Sangi Fc e dal Presidente del Carnevale Mattia Salvi. Ancora una volta vince e convince la festa del Carnevale fra le torri con il suo folklore e seguito da una platea di pubblico da grandi occasioni per le strade e nelle piazze del centro storico in questa festa d’inverno dei coriandoli e dei carri dell’allegria gemellati con successo dai bambini calciatori. E San Gimignano risponde ancora "grazie".

Romano Francardelli