San Gimignano ‘calamita’. Durante i giorni di festa si sfiorerà il tutto esaurito

E’ già cominciata la stagione turistica targata 2024 e come al solito sono gli albergatori che fanno il punto sulle presenze.

"Per la festa della liberazione il tutto esaurito nella quasi totalità degli alberghi delle nostre strutture di circa 800 posti letto e nell’extralberghiero con altri 300 posti". La voce è quella del presidente dell’associazione albergatori di Alessandro Sabatini (nella foto), che aggiunge: "Per la maggior parte abbiamo turisti italiani per un soggiorno medio di tre o quattro notti. Per il primo maggio invece, essendo di metà settimana non abbiamo una grande richiesta e, naturalmente aspettiamo le prenotazioni dell’ultimo minuto". Anche dagli storici e popolari alberghi dei primi anni del secolo scorso del centro storico, La Cisterna e il Bel Soggiorno in piazza del Pozzo e poco dentro porta San Giovanni la musica non cambia: "Tutto esaurito". Turisti italiani, americani, addirittura dal Brasile per un totale di 120 posti letto. Insomma la macchina del turismo di San Gimignano è partita con la marcia giusta. "Comunque – aggiunge Sabatini – con la lista delle 15 strutture alberghiere, la prospettiva della stagione 2024 si presenta abbastanza buona per raggiungere i traguardi del 2023. Il nostro booking engine del nuovo portale Sangimignanobooking.com, si presenta come sistema di prenotazioni camere adottato dal nuovo e suggestivo portale San Gimignano: sangimignano.eu.".

Insomma l’avvio turistico alla scalate delle torri sembra promettente aspettando le prenotazioni, "già avviate" da giugno a settembre.

Romano Francardelli