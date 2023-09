San Gimignano apre al ‘fai da te’. Un negozio in piazza Cisterna punta tutto sull’alta tecnologia

Si potrebbe dire che a San Gimignano il progresso nel commercio al dettaglio ha fatto dei passi da gigante. Dalle botteghe di una volta quando il centro storico era popolato di residenti, al momento attuale con negozi a uso e consumo turistico come chiede e vuole il mercato con tante novità anche dal punto di vista tecnologico.

Infatti ha fatto capolino dentro le mura il piccolo negozio digitale in piazza della Cisterna. E’ nata la bottega ‘fai da te’ che ha rinnovato i vecchi scaffali della ceramica di autore e di souvenir e al loro posto nelle vetrine sono esposte confezioni di prodotti della terra livornese-maremmana di olio, vino e molto altro rigorosamente al biologico. Nulla di nuovo. Anzi. Ma in questa bottega dietro il banco non c’è nessuno. Niente commessa o padrone al loro poso il ‘fai da te on line’. Unica realtà toscana dopo l’apertura dell’altro gemello informatico negozio all’Isola d’Elba. E sulla porta in piazza Cisterna nel cuore del medioevo l’invito: "visita il nostro shop online e se ti iscrivi riceverai lo sconto del 15% ". Al posto della commessa solo telecamere che puntano ogni angolo di chi entra e chi esce con la fiducia che qualcuno non faccia il furbo e se ne vada prima di passare dalla cassa informatica. Indisturbato. Ma quegli occhi registrano ogni movimento. Insomma questo esperimento di nuova generazione digitale a distanza quell’occhio ti segue nel viaggio fra gli scaffali fino alla cassa del totem, il moderno bancomat alla rovescia dove inserisci la carta di credito, niente contante, per pagare il prodotto acquistato rigorosamente biologico. Mattina e sera la ragazza che apre e chiude bottega. Portoghesi? Dalle telecamere silenzio nessuna risposta. Solo il commento dall’occhio telematico da Piombino e dintorni di "un esperimento positivo dove è stata davvero una ottima vetrina". Punto. Insomma tutti onesti fra la marea di turisti multilingue di San Gimignano. I conti (per ora) tornano. Gli altri commercianti sono invece sempre legati alla commessa in carne e ossa.

Romano Francardelli