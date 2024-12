Attimi di paura e traffico in tilt ieri sulla nuova 429 per Certaldo. In località Badia Elmi, nel comune di San Gimignano, ma a poche centinaia di metri dal confine con il territorio comunale di Certaldo, un’autocisterna che trasportava olio si è ribaltata. Il conducente è rimasto ferito ed è stato trasportato all’ospedale di Campostaggia in codice 2. Le sue condizioni non sono preoccupanti. Una grossa quantità di olio si rovesciata sull’asfalto, rendendolo scivoloso e quindi particolarmente pericoloso. Per motivi di sicurezza, la strada è stata è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni tra la rotatoria di Badia a Elmi e l’ingresso delle gallerie dell’arteria regionale Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, alcune pattuglie della polizia municipale di San Gimignano, i vigili del fuoco del distaccamento di Poggibonsi, personale di Arpat. Nella tarda serata di ieri la strada era ancora chiusa. Il traffico è stato dirottato nel centro di Certaldo, con conseguenti disagi per gli automobilisti. La nuova 429 è una delle strade in assoluto più transitate della Valdelsa senese e fiorentina. Purtroppo è anche una delle più pericolose, come dimostra l’alto numero di incidenti. Nel mese di dicembre, con quello di ieri, siamo già a quota tre.

Marco Brogi