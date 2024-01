"San Bernardino. Non ci saranno accorpamenti"

L’accorpamento dell’istituto comprensivo ’San Bernardino’ all’Istituto comprensivo ’Jacopo della Quercia’ e lo smembramento dell’Istituto comprensivo ’Jacopo della Quercia’ per scorporo del suo plesso ’Beccafumi’ con conseguente annessione all’Istituto comprensivo ’Tozzi’, è stato oggetto di un’interrogazione urgente di Monica Casciaro (Siena Sostenibile). All’interrogazione, ha risposto l’assessore all’Istruzione Lorenzo Loré: "A seguito dell’approvazione da parte del Governo del decreto ‘Milleproroghe’, la giunta regionale ha revocato l’indirizzo che prevedeva l’accorpamento dell’istituto comprensivo ‘San Bernardino’ ad altro istituto comprensivo, lasciando di fatto lo status quo per l’anno scolastico 2024/2025".

E infine: "Per il futuro, ci mettiamo a disposizione per partecipare a un tavolo di confronto che la Conferenza zonale istruzione vorrà convocare. Per Regolamento, è la Conferenza zonale ad approvare il piano annuale di programmazione dell’offerta formativa e del dimensionamento della rete scolastica, previa concertazione con i dirigenti delle istituzioni scolastiche. Sarà quella la sede in cui vanno individuate le migliori soluzioni possibili".