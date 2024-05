San Bernardino le ’prediche’ come lezioni

Res (Riformismo e Solidarietà) insieme all’Arcidiocesi di Siena, Colle Val d’Elsa e Montalcino, oggi alle ore 17 all’aula ’Cardini’ dell’Università, che ha patrocinato l’iniziativa, nel Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali, presso il presidio Mattioli. Tema dell’incontro: ‘L’attualità del pensiero di San Bernardino da Siena’. L’evento ha lo scopo di ripercorrere la vita del Santo con particolare riferimento al messaggio religioso, sociale e politico che ha promosso e diffuso nelle sue prediche.

Virtuoso riformista, zelante predicatore e operatore di pace, ci lascia un messaggio straordinario di invito alla rettitudine. I saluti iniziali sono stati affidati ad Alessandro Conforti per ReS Toscana insieme a Giovanni Minnucci per il Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali. A seguire l’introduzione di Pier Paolo Baretta, Presidente Nazionale Res e la relazione di Giacomo Todeschini, Professore di Storia Medievale. Una relazione che avrà come tema "Il pensiero economico e sociale di S. Bernardino". Le conclusioni sono state affidate al cardinale Augusto Paolo Lojudice.