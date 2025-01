San Bernardino da Siena. A gennaio gli open day delle tre scuole

Con l’iter degli accorpamenti scolastici per il prossimo anno sospeso - la Regione ha fatto ricorso al Tar –, l’istituto comprensivo San Bernardino da Siena annuncia gli open day delle sue scuole. A gennaio l’Istituto apre le porte alle famiglie per far conoscere l’offerta formativa e l’impegno per un’educazione di qualità. La scuola secondaria di primo grado San Bernardino da Siena aprirà le porte domani dalle 17 alle 19; la scuola dell’infanzia Policarpo Bandini lo farà mercoledì 15 gennaio dalle 16.30 alle 18.30 e martedì 21 gennaio, sempre dalle 16.30 alle 18.30; giovedì 22 gennaio, infine, toccherà alla scuola primaria Aurelio Saffi, dale 17 alle 18. "Gli open day rappresentano un’occasione importante per visitare i nostri spazi, conoscere i docenti e scoprire le attività che rendono unico l’Istituto. Vogliamo accompagnare le famiglie nella scelta della scuola più adatta".