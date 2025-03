Salute in Contrada. Domani nell’Istrice si parla di salute mentale

Tornano anche nel 2025 gli appuntamenti di ’Salute in Contrada’, progetto intrapreso dal 2014 dalle Commissioni solidarietà e mutuo soccorso delle Contrade, con il patrocinio del Magistrato, per informare contradaioli e cittadini su temi quotidiani legati a salute, igiene e sanità pubblica. Il primo incontro dell’anno è in programma domani alle 18 e sarà ospitato dalla Contrada Sovrana dell’Istrice nei locali del Circolo Il Leone. Al centro della conversazione, ci sarà un tema interessante e sfaccettato come la salute mentale che sarà affrontato grazie ai medici del Centro di Salute Mentale di Siena dell’Asl. La dottoressa Alessandra Giannini e i dottori Luca Petrangeli e Massimiliano Cerretini aiuteranno a capire cos’è la salute mentale, cosa fare per mantenere un buono stato psichico, quali sono i rischi che si corrono nella vita quotidiana e quali i servizi pubblici che il territorio offre.