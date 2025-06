Sale la febbre per 999 Tuscany. Grand Rando

Cresce a Ponte d’Arbia e nelle Crete Senesi l’attesa per arrivo della decima tappa della 999 Tuscany Grand Rando. Giovedì, con partenza da Ponte Buriano (Arezzo), gli oltre 350 cicloturisti al via quest’anno, arriveranno a Ponte d’Arbia. Il paese è tutto mobilitato per accogliere come si deve questo coloratissimo esercito di appassionati di ciclismo che partirà domani dal Parco di San Rossore e attraverserà la Toscana: circa 1200 chilometri che i partecipanti dovranno percorrere, per regolamento, in 95 ore, pedalando giorno e notte. Chi ruscirà nell’impresa otterrà il brevetto di randonnée internazionale. La tappa da Ponte Buriano a Ponte d’Arbia non presenta un percorso particolarmente impegnativo dal punto di vista altimetrico, ma la fatica sarà ugualmente tanta per i ciclisti, magari addolcita dallo straordinario paesaggio delle Crete Senesi, le sue colline, i suoi castelli, le sue pievi, i suoi vigneti stesi al sole. Una vera e propria pedalata nella storia, a contatto con la natura e l’arte, senza lo stress della competizione. Andare senza fretta alla scoperta della bellezza: è questa la filosofia dei randonneur. Da alcuni giorni a Ponte d’Arbia, frazione del Comune di Monteroni d’Arbia, e in Valdarbia, non si parla d’altro. Presso la Casa del Popolo è previsto l’allestimento di un bike point dove i randonneur potranno rifocillarsi e riposarsi prima di riprendere il viaggio. I volontari del paese da alcune settimane sono impegnati, insieme agli organizzatori dell’evento, nella cura della parte logistica: soprattutto nella preparazione dei posti letto e dei punti di ristoro.

Marco Brogi