Saggistica della comunicazione. Il Premio dell’Università

Seconda edizione del Premio Saggistica della Comunicazione, oggi e domani nell’aula Romani del complesso universitario di San Francesco dell’Università di Siena. L’evento, unico nel panorama culturale italiano, è dedicato alla riflessione sui grandi temi della comunicazione contemporanea e prevede incontri, dibattiti e una cerimonia di premiazione per il miglior saggio di settore.

Il premio, organizzato dal Master in Comunicazione d’Impresa dell’Ateneo, sotto la direzione di Paolo Iabichino, nasce con l’obiettivo di valorizzare le pubblicazioni che contribuiscono a decifrare i fenomeni comunicativi del nostro tempo. Intelligenza artificiale, benessere aziendale, fake news, sostenibilità sono solo alcuni dei temi al centro del dibattito quest’anno.

"Non vogliamo solo premiare, vogliamo riflettere. Questo non è semplicemente un premio, ma un’occasione di scambio e consapevolezza culturale, un’agenda condivisa per chi lavora e studia nel mondo della comunicazione", sottolinea Paolo Iabichino, presidente della giuria.

Oggi dalla 15 si apriranno i lavori, con Paolo Iabichino che interverrà su ‘Questo non è un premio’. Seguiranno panel tematici con ospiti d’eccezione su: ‘Intelligenze artificiali’ con Giovanni Boccia Artieri e Mafe De Baggis; ’Fake news e scelte informate’ con Giovanni Manetti e Giovanni Boniolo; ’Il 7 ottobre tra verità e propaganda’ con Vera Gheno e Roberto Iannuzzi; ’Per un’azienda sostenibile e inclusiva’ con Marisandra Lizzi e Sara Taddeo; ’La rivoluzione umana del benessere’ con Maurizio Masini e Alessio Carciofi.

Domani dalle 10.30 si terrà la premiazione del saggio vincitore con Paolo Iabichino e Giovanni Boccia Artieri e a seguire la lectio magistralis di Vera Gheno ‘Per immaginare futuri con le parole’ e la cerimonia di chiusura.

La giuria del Premio è composta da Giovanni Boccia Artieri, Vera Gheno, Marisandra Lizzi, Maurizio Masini, Giovanni Manetti e dallo stesso Iabichino.

Tra gli autori finalisti di questa edizione figurano: Alessio Carciofi con ’Wellbeing - il futuro umano e digitale del benessere’; Roberto Iannuzzi con ‘Il 7 ottobre tra verità e propaganda’; Sara Taddeo ’Ci vuole coraggio: per un’azienda sostenibile e attenta all’inclusione’; Giovanni Boniolo con ‘Scienza, pseudoscienza, società. Difendersi dalle fake news e imparare a fare scelte informate’; Mafe De Baggis e Alberto Puliafito con ‘In principio era ChatGPT. Intelligenze artificiali per testi, immagini, video e quel che verrà’.