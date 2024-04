Sabato prossimo alle 16 torna il ‘Teatro a Merenda’ per bambini e famiglie

Ultimo appuntamento per la rassegna di teatro per bambini e famiglie, ‘Teatro a Merenda’, svoltasi tra Poggibonsi e Colle di Val D’Elsa, dove andrà in scena lo spettacolo di chiusura. Sabato 6 aprile alle 16, al Teatro del Popolo, è in programma ‘Naso d’argento’. Regia e testo di Francesca Grisenti e Consuelo Ghiretti, anche interpreti insieme a Elena Gaffuri. Pupazzi di Ilaria Comisso. Musiche Davide Zilli e Rolando Marchesini. Dai 3 anni. La storia prende corpo attraverso gli occhi di Lucia, eroina della fiaba di Calvino, che come le sorelle cade nell’inganno del cattivo, ma che a differenza, riesce a svelarlo nelle sue bugie, a scoprirlo nelle sue verità.

Fabrizio Calabrese