Sabato alle 22 a Bottega 26 tocca ai ‘Vintage Violence’ band italiana attiva dal 2000

Musica rock dal vivo a Bottega 26 a Poggibonsi. Sabato 3 febbraio alle 22, in località Fosci 25, riflettori su i ‘Vintage Violence’, una band italiana attiva degli inizi degli anni 2000. Sono tra i principali alfieri del rock nazionale contemporaneo e insieme agli Elephant Brain rappresentano quanto di più fresco si possa sentire e vedere dal vivo in questo periodo storico. Un suono moderno, ma che si rifà tanto al punk, quanto al garage. In apertura i Panda Pakse e gli Aida, talenti emergenti provenienti dalle province senese e fiorentina e dopo i live show, dj set 360° rock di Low Fidelity. Ingresso riservato ai soci della Associazione The B-Side. Info 353.4630085.

Fabrizio Calabrese