Ruzzi, trionfa il Sottogrottone. Sfida avvincente col Mar Nero. Folla per il corteo e allo stadio

La contrada del Sottogrottone ha conquistato la Conca vincendo in finale 16-12 contro il Mar Nero campione in carica in un match bellissimo e tiratissimo. Tante emozioni ieri allo stadio Frullini di Chiusi Scalo e tanta bravura in campo. Su tutti il giovane Francesco Natali Tanci, classe 2006, che ha letteralmente trascinato i suoi anche nei momenti difficili della gara e non ha praticamente sbagliato un colpo. Si chiudono dunque coi colori gialloneri i Ruzzi 2024 dopo una finale che è stata la riedizione di quello dello scorso anno, ma con esito opposto.

La giornata si era aperta con il corteo storico in costumi fino agli anni venti che ha attraversato le vie di Chiusi Scalo. Migliaia di persone hanno assistito alla sfilata e hanno riempito poi lo stadio comunale dove si sono svolte le gare di palla al bracciale maschile. Nella prima partita il Mar Nero ha battuto di misura le Biffe 12-10, un match tesissimo che ha visto protagonisti nel bene e nel male, da una parte e dall’altra, Federico Ferretti e Davide Giannotti. Poi la Fornace, guidata da capitan Marco Cherubini, ha avuto la meglio sul Granocchiaio apparso mai in partita. Punteggio finale a favore dei giallorossi 12-6. Quindi la semifinale Mar Nero-Fornace con i nerazzurri che hanno battuto i giallorossi 12-7, ritrovandosi quindi a giocare il match più importante col Sottogrottone. Vincitori e vinti si sono poi ritrovati a festeggiare in serata nel ristorante di contrada con tanta musica e divertimento. Oggi si conclude la festa con la parte sacra e la processione serale in onore della Natività di Maria.

Massimo Montebove