Ruzzi della Conca. Al via la 43ma edizione

Mancano pochi giorni all’inizio dei Ruzzi della Conca, la festa di Chiusi Scalo che si collega con la Natività di Maria e che per due settimane, dal 30 agosto al 9 settembre, animerà le strade della parte più popolosa della cittadina etrusca con cene a tema, degustazioni, musica e spettacoli. Il cuore della kermesse, giunta alla 43ma edizione, è rappresentato dal gioco della palla al bracciale, sia maschile che femminile, che vede contendere le contrade di Biffe, Fornace, Granocchiaio, Mar Nero e Sottogrottone nelle due domeniche del primo e dell’otto settembre. A difendere la storica conca vinta dopo 40 anni, i ragazzi del Mar Nero. Tutte le sfide si svolgono al campo sportivo. Nel pomeriggio di sabato si giocheranno le sfide di palla al bracciale femminile e di palla al bracciale giovani. Domenica sarà invece la volta della prima giornata della grande disfida della palla al bracciale maschile, a cui seguirà la spettacolare corsa dei maiali. Sabato 7 settembre i ruzzini e il braccialino, la palla al bracciale dei più piccoli. Quindi domenica 8 settembre la giornata clou con, a partire dalle 15, la sfilata storica per le vie di Chiusi, quest’anno più ricca che mai, con la presenza della Fanfara dei Bersaglieri di Torre Alfina; a seguire la sfida che assegnerà la conca finale. Assieme ai Ruzzi, dal 29 al 31 agosto, si svolge anche Sbottegando, il consueto appuntamento con lo shopping di fine saldi e i negozi in piazza.

"La storica manifestazione vedrà coinvolta per due settimane un’intera comunità- dicono il sindaco Gianluca Sonnini e la vice sindaca Valentina Frullini - dando spazio a grandi e piccoli in un clima di socialità e convivialità che lega tutte le generazioni com’è nello spirito della festa. Saranno giorni intensi e impegnativi: ringraziamo il Comitato delle Contrade Chiusi, Chiusinvetrina Ccn Chiusi Scalo e tutte le persone ed i volontari che rendono possibile la buona riuscita di questo importante evento".

Massimo Montebove