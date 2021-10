Siena, 21 ottobre 2021 - E' ripreso questa mattina al Tribunale di Siena il processo per uno stralcio del filone principale del cosiddetto Ruby ter che vede imputati Silvio Berlusconi e il senese Danilo Mariani, pianista di numerose serate nella villa di Arcore del leader di Forza Italia. Davanti a un nuovo collegio di tre giudici, presieduto da Simone Spina, che deve giudicare Berlusconi e Mariani per il reato di corruzione in atti giudiziari, la difesa dell'ex premier, rappresentata dagli avvocati Federico Cecconi, Enrico De Martino e Lorenzo De Martino, ha chiesto la parziale rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. All'inizio dell'udienza le difese hanno chiesto l'audizione di 5 testimoni a integrazione di precedenti dichiarazioni.

Si tratta del ragioner Giuseppe Spinelli, Mariano Apicella, Simonetta Losi - moglie del pianista Danilo Mariani - di due consulenti: Gianfranco Santolini e Andrea Perini. Il presidente del collegio Simone Spina, subentrato al precedente presidente Ottavio Mosti, ha respinto le richieste della difesa mentre la pm Valentina Magnini, che si era opposta all'integrazione, ha chiesto di andare a dibattimento.

Lo stesso tribunale ha quindi dichiarato chiusa l'istruttoria dibattimentale invitando le parti alle conclusioni dopo le quali il tribunale si ritirerà in camera di consiglio per emettere la sentenza. Non chiari i tempi di quanto si ritirerà, se già oggi oppure no.