Rottura tubo e fuga di gas. Tanta paura e traffico in tilt sulla ex strada provinciale

Momenti di paura, traffico in tilt e deviato su percorsi alternativi, superlavoro per la polizia municipale. E’ il ‘film’ dei disagi provocati nella mattinata di ieri sulla ex provinciale da Poggibonsi a San Gimignano da una fuga di gas dovuta alla rottura di una tubazione durante alcuni lavori. Mancavano pochi minuti alle 9, e gli operai di una ditta sono all’opera sulla strada nelle immediate vicinanze del bivio per Pietrafitta. All’improvviso la trivella fa saltare un tubo del gas, causando una perdita importante. Gli operai danno immediatamente l’allarme, e poco dopo arriva sul posto una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Campostaggia. I pompieri chiedono subito l’intervento dei tecnici di Estra, mentre sul luogo dove è avvenuta la fuga di gas giungono anche diverse pattuglie della polizia municipale del comandi di Poggibonsi e San Gimignano. Il tratto della provinciale viene chiuso e si formano delle lunghe file. Le auto in direzione di Poggibonsi vengono deviate sulla strada per Borgatello, quelle che procedono verso San Gimignano sulla stradina all’altezza del bivio per Pietrafitta. Due percorsi alternativi in condizioni critiche e non attrezzati per reggere il peso di un traffico di quelle dimensioni. Senza contare il fatto che per raggiungere Poggibonsi o San Gimignano da quelle strade secondarie si allungano di molto i tempi di percorrenza. Ci sono stati, insomma, come facilmente intuibile, notevoli disagi. La strada è stata riaperta soltanto un’ora dopo, alle 10,30: il tempo necessario per riparare la tubatura. Come se non bastassero i problemi legati alla chiusura di quel tratto, intorno alle 13 la ex provinciale è stata teatro di un incidente che ha causato altri rallentamenti. Per cause ancora da accertare, due auto si sono scontrate e uno dei passeggeri è rimasto ferito. Si tratta di un 54enne di Monteriggioni le cui condizioni, per fortuna, non destano preoccupazione. Illesi tutti gli altri occupanti, tra cui un bambino di 10 anni che viaggiava con i genitori. Il traffico sulla ex provinciale per San Gimignano ha ripreso a scorrere regolarmente dopo una quarantina di minuti. Anche in questo caso è intervenuta la polizia municipale, a cui nella giornata di ieri non è certo mancato il lavoro.