Rossi annuncia: "La Fondazione raddoppia il protettorato alle Contrade"

Forte legame storico e condivisione di valori. All’insegna di questi aspetti, si è rinnovato l’annuale incontro istituzionale fra la Fondazione Mps e le Contrade in prossimità della festa di Sant’Ansano, patrono della città. Ieri pomeriggio il presidente Carlo Rossi, i membri della DeputazioneaAmministratrice e alcuni membri della Deputazione generale hanno accolto a Palazzo Sansedoni il Magistrato delle Contrade, i priori delle 17 contrade e i rappresentanti del Consorzio Tutela Palio e del Comitato Amici del Palio.

Il presidente Carlo Rossi ha ricordato l’ormai consolidato rapporto fra Fondazione Mps e Contrade, due realtà protagoniste di grande coesione sociale e valorizzazione delle attività, del patrimonio culturale e delle tradizioni della città.

"Ogni anno constato con grande piacere come l’incontro con il Magistrato delle Contrade e con i priori a Palazzo Sansedoni sia diventato ormai un appuntamento entrato di diritto nel calendario delle festività istituzionali senesi - ha affermato Carlo Rossi, presidente della Fondazione Mps –; nell’occasione confermiamo il protettorato che per l’anno 2024 vede raddoppiato il suo importo. Proseguono, poi, di comune accordo, le progettualità e le iniziative per la valorizzazione del ricco patrimonio delle Contrade e dell’artigianato locale".