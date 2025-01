Rocca Aldobrandesca illuminata dallo spettacolo del fuochi

L’anno nuovo è arrivato con la magia dei fuochi d’artificio che a mezzanotte hanno illuminato il cielo sereno di Piancastagnaio in una piacevole serata di San Silvestro, come testimoniano le splendide foto di Bruno Romani. Con la piazza Castello piena di gente che ha deciso di varcare la soglia del 2025 in una magica atmosfera natalizia. Giusto il tempo di concludere il tradizionale cenone che i cittadini si sono ritrovati in un gioioso appuntamento ai piedi della Rocca Aldobrandesca da dove, allo scoccare della mezzanotte, sono partiti , fuochi, girandole, razzi colorati. L’ iniziata ripresa dall’ amministrazione comunale mancava ormai da diversi anni e per tutti ha rappresentato una bella e piacevole sorpresa.

Giuseppe Serafini