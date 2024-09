Robur, ufficiali Soumahoro e Fort. L’attaccante e il difensore completano la rosa bianconera

Alla vigilia della presentazione ufficiale della squadra, il Siena Fc ha ufficializzato gli ingaggi degli ultimi due giocatori che comporranno la rosa di mister Lamberto Magrini. Il primo, Hamed Soumahoro (nella foto in basso), in realtà ha iniziato ad allenarsi con il gruppo fin dal primo giorno di raduno e ha svolto, convincendo allenatore e società, tutto il ritiro in Umbria. Nato in Costa d’Avorio (come il compagno di squadra Achy) il 27 ottobre del 2005, Soumahoro è un esterno offensivo dotato di grande velocità e capacità di dribbling, qualità che lo rendono così un giocatore imprevedibile e di difficile lettura per le difese avversarie.

Dopo essere cresciuto calcisticamente tra le fila dell’Atletico Gubbio, nel 2022 Soumahoro è passato al Branca in Eccellenza, totalizzando con la formazione umbra 30 presenze con tre gol all’attivo in due stagioni. Il giocatore comporrà il reparto offensivo insieme a Giannetti e Semprini, Di Gianni (2006), Galligani e Boccardi. Completata ufficialmente anche la difesa con l’ingaggio, dal Campobasso (in prestito annuale) del centrale Federico Fort (nella foto a destra). Classe 2002 nato a Imola (Bologna) Fort ha giocato in C tra l’Imolese (12 presenze nel 2022/23) e la Fermana, nella scorsa stagione, con cui ha messo insieme 19 anella fotopparizioni e 2 reti. Prima delle due esperienze nei professionisti un paio di stagioni in D tra Mezzolara e Corticella.

Con questi due innesti la rosa è al momento completa e composta da 25 elementi. I portieri sono Giusti e Tirelli (2006); i difensori centrali Achy, Cavallari, Biancon e Fort; i terzini Di Paola (2005), Ricchi, Morosi (2004) e Zichella (2005); i centrocampisti Lollo, Bianchi, Masini, Mastalli, Hagbe (2004), Pescicani (2005), Ruggiero (2004), Candido e Carbè (2006) ed infine gli attaccanti Giannetti, Semprini, Di Gianni (2006), Galligani, Boccardi e Soumahoro (2005).

Guido De Leo