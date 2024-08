Robur, sensazioni positive. E adesso gli ultimi innesti

Dopo il lungo e faticoso ritiro in riva al lago Trasimeno la Robur si gode qualche giorno libero prima di riprendere la preparazione al Bertoni dell’Acquacalda lunedì pomeriggio. Possibile che i bianconeri disputino un test amichevole nel fine settimana per arrivare pronti al primo impegno della nuova stagione, fissato per le 16 di domenica 25 agosto a San Donato Tavarnelle per il primo turno di Coppa Italia di serie D.

Le indicazioni che arrivano dalle tre settimane in Umbria sono sicuramente positive: il gruppo ha avuto modo di amalgamarsi e di favorire l’integrazione tra confermati e nuovi. Tra essi c’è anche il giovane portiere Domiziano Tirelli, prospetto interessantissimo arrivato in prestito secco dal Catania del direttore sportivo Faggiano.

Gli etnei avevano deciso di puntare forte su Tirelli, facendogli firmare un biennale a luglio dopo l’ottima stagione disputata dal portiere sardo con la maglia dell’Atletico Uri in serie D.

Risolto il problema del portiere under adesso all’appello manca un terzino mancino del 2006 che possa giocarsi il posto con Di Paola (2005) e Ricchi (over). Per quanto riguarda il quarto centrale che andrà a completare il pacchetto al momento composto dai confermati Achy, Biancon e Cavallari, salgono le quotazioni di Sini, già accostato alla Robur in passato e reduce da diversi anni tra B e C con le maglie di Alessandria, Livorno, Pro Vercelli, Pisa, Virtus Entella, Viterbese, Ternana e per ultimo il Monterosi Tuscia.

Sini, classe 1992, ha esordito anche nella massima serie con il Lecce. Su di lui, svincolato dopo la retrocessione dei laziali in serie D, c’è anche il forte interessamento del Chieti. Per quanto riguarda l’attacco invece al momento il reparto può contare su Galligani, Giannetti, Boccardi e Soumahoro (più i trequartisti Masini, Candido, Ruggiero e Carbè). Al momento c’è in prova l’esterno offensivo ex Grosseto Pedrini ma la sensazione è che serva maggiormente un centravanti che possa essere l’alter ego di Giannetti magari con caratteristiche diverse. Tornando a questioni di campo, alla ripresa saranno a valutare le condizioni di chi era assente nell’ultimo test contro la Tiberis, ovvero Hagbe, Masini, Boccardi e Di Paola.

Guido De Leo