’Ritratti in jazz’. Serata omaggio a Chet Baker

Sarà una serata dedicata al jazz e ad uno dei suoi più grandi interpreti, Chet Baker, quella di stasera alle 21,15 ad Abbadia Isola, negli spazi del MaM, Museo archeologico di Monteriggioni. In scaletta, uno degli appuntamenti dell’applaudita sezione "Ritratti in jazz" che sta materializzando serate emozionali uniche nel chiostro dell’Abbazia. Il tutto all’interno del cartellone "Monteriggioni d’Estate 2024". In questa occasione ci sarà la possibilità di ascoltare un’originale rivisitazione della musica del noto protagonista della scena jazz americana. Il leggendario trombettista e cantante statunitense, noto per il suo stile lirico e intimista e per essere stato tra i principali esponenti del genere conosciuto come cool jazz. Assolutamente imperdibile, nelle versioni di Naima Cantini voce, Ares Tavolazzi al contrabbasso, Andrea Beninati alla batteria e Stefano cocco Cantini al sax.

Fabrizio Calabrese