’Ritorno al passato’ e non al futuro. Mistero svelato, dopo tante ipotesi

Per giorni, da quando, sabato scorso, il Siena ha indetto la conferenza stampa andata poi in scena ieri sera, mantenendo il massimo riserbo sull’argomento, si sono ricorsi interrogativi e ipotesi sul possibile tema.

Non sono mancate, tra i tifosi bianconeri, supposizioni e congetture, anche ’fantasiose’, molte concentrate sul possibile ingresso in società di nuovi soci se non addirittura di un passaggio di consegne al vertice del club. Del resto, dopo la notizia di trattative in corso, per la cessione del Siena Fc da parte di Simone Giacomini, con tanto di eventuali acquirenti allo stadio, a seguire la squadra di Magrini, la tifoseria della Robur attendeva notizie in merito. Notizie che, a questo punto, con lo scorrere dei giorni, sembra sempre più, abbiano perso di sostanza e clamore.

Invece la conferenza, più che al futuro è stato un ’ritorno al passato’, il restyling del vecchio stemma dell’Ac Siena, benché quello delle ultime stagioni. Un ’ritorno al passato’ dopo loghi, in particolare quelli realizzati dalla proprietà armena, che niente avevano a che vedere con la gloriosa storia della Robur.