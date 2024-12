Ristrutturazione della Parrocchia di San Giuseppe a Poggibonsi grazie al Lions Club Valdelsa

Nuova vita per la Parrocchia di San Giuseppe a Poggibonsi, che adesso può contare su una rinnovata, accogliente e confortevole struttura. Un grande intervento che ha interessato soprattutto gli ampi e numerosi locali adiacenti la Chiesa.

Tra le operazioni più importanti, quella legata all'efficientamento energetico. Tema assai importante di questi tempi. Una bella fetta del lavoro è stata finanziata grazie ad un sostanzioso contributo del Lions Club Valdelsa.

Per sottolineare e sigillare al meglio questa attesa e provvidenziale opera benefica, la Parrocchia di San Giuseppe ha organizzato una gremita cerimonia alla quale erano presenti Don Gianfranco Poddighe, il presidente del Lions Club Valdelsa, Silvano Beccatelli, un nutrito gruppo di parrocchiani e una rappresentanza del locale Lions che fa capo al Distretto 108LA – Toscana.

Nello specifico, il contributo Lions ha riguardato le opere di sostituzione degli infissi e quindi del risparmio energetico. Nella motivazione, riportata anche su una targa affissa nei locali, si legge "Con il contributo del Lions Club Valdelsa quale atto di solidarietà a favore della Parrocchia di San Giuseppe in riconoscimento della sua rilevante funzione nella vita sociale e religiosa della comunità".

"Ringrazio – dichiara Don Gianfranco Poddighe – per questo consistente aiuto dato dal Lions Club Valdelsa alla nostra comunità che ci ha permesso di rendere gli ambienti più confortevoli per l’uso pastorale e sociale perché qui ci sono molte attività sociali, forse più di quelle pastorali".

Ricordiamo che la Parrocchia di San Giuseppe è sede di molte Associazioni di volontariato e benefiche, ha un piccolo teatro dove si svolgono eventi e una mensa che può accogliere gruppi nutriti di persone.

"Noi consideriamo questo contributo – spiega il presidente Lions Club Valdelsa, Silvano Becattelli - un atto di solidarietà per il ruolo che la Parrocchia di San Giuseppe svolge a Poggibonsi, non solo per la presenza di Don Gianfranco e i tanti volontari attivi, ma anche perché è una struttura capiente in cui si concentrano tante attività, religiose, culturali e sociali, e che ha bisogno di tanta manutenzione".