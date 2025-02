Rispetto, ecco il pilastro dell’umanità

Il rispetto è il valore che coinvolge ogni attività umana, si manifesta nel modo in cui pensiamo e agiamo e con il quale riusciamo ad accettare e capire il diritto di ognuno ad essere ciò che vuole. Ma non è mai stato uguale per tutti, ad esempio la donna: per diversi secoli è stata simbolo di maternità e fertilità, ma anche considerata inferiore. Spesso trattata come schiava, umiliata e picchiata. Nell’antichità le donne erano sottomesse all’autorità della figura maschile e dovevano occuparsi della casa. Solo nel XX secolo hanno ottenuto significativi avanzamenti, per il diritto di voto, accesso all’istruzione, carriera e uguaglianza giuridica. La storia delle donne è segnata da una continua lotta per il riconoscimento dei propri diritti e per l’abbattimento di stereotipi e discriminazione. Ma la mancanza di rispetto non si manifesta soltanto verso la condizione femminile, si esprime da sempre, anche sulle scelte religiose. Questa è una grave forma di discriminazione. Purtroppo nella storia, l’intolleranza religiosa ha portato conflitti, persecuzioni e guerre, come le Crociate, l’Inquisizione e l’Olocausto. Altri tipi di intolleranze riguardano la razza, l’etnia e l’orientamento sessuale, fortemente discriminato ancora oggi nonostante l’esistenza di associazioni come la “LGBTQ+” che lottano strenuamente contro le disparità di genere. In alcune regioni del mondo, l’omosessualità è ancora considerata illegale.