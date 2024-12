Riqualificazione dei bagni pubblici. Investimento da un milione di euro

Ufficiale: ammodernamento e riqualificazione dei bagni pubblici di piazza Arnolfo. Si tratta di un intervento da 910 mila euro con fondi Pnrr. A partire da ieri, infatti, sono stati installati bagni chimici nei pressi di Piazza Arnolfo. Una soluzione temporanea che si è resa necessaria per garantire un servizio essenziale durante i lavori di ristrutturazione dei bagni pubblici situati nella piazza, che saranno interessati da un importante intervento di ammodernamento e riqualificazione. "Siamo orgogliosi di poter avviare un progetto così significativo per la nostra città", ha dichiarato il Sindaco Piero Pii. "La riqualificazione dei bagni pubblici di Piazza Arnolfo rappresenta un ulteriore passo verso la valorizzazione del cuore pulsante di Colle di Val d’Elsa, offrendo un servizio più adeguato sia ai residenti che ai visitatori". Una riqualificazione dei bagni pubblici che è anche un passo verso il decoro urbano. Colle sta, così, investendo nel miglioramento degli spazi pubblici, con particolare attenzione ai bagni comunali. I lavori di riqualificazione, previsti, mirano a rendere queste strutture più moderne, funzionali e accessibili. Gli interventi prevedono il rifacimento degli impianti idraulici, l’introduzione di sistemi eco-sostenibili per il risparmio idrico ed energetico e l’adeguamento per le persone con disabilità, in linea con le normative vigenti. Questi lavori sono stati accolti positivamente dalla cittadinanza, che da tempo segnalava la necessità di interventi per migliorare igiene e fruibilità. L’amministrazione comunale ha sottolineato l’importanza di investire su spazi che spesso rappresentano il primo punto di contatto per turisti e visitatori, contribuendo all’immagine del territorio. I lavori hanno come obiettivo quello di offrire una città sempre più accogliente e attenta ai bisogni di residenti e viaggiatori. I lavori di ristrutturazione, resi possibili grazie a un contributo di 910.000 euro ottenuto tramite il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), prevedono un completo rinnovamento delle strutture esistenti. Questo intervento mira a migliorare l’accessibilità, la sicurezza e la fruibilità degli spazi, in linea con gli standard più moderni e sostenibili. Un passo che fa eco anche a quanto previsto per la parte alta della città con riferimento alla previsione di riqualificazione anche dei bagni pubblici sotto Piazza Santa Caterina. Lodovico Andreucci