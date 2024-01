Riparte la stagione della Chigiana. Il duo Shoji-Cascioli apre ai Rozzi

Riparte la stagione della Chigiana, sulle note di Bach, Mozart, Schumann e Beethoven. Sul palco dei Rozzi, venerdì 12 alle 21 si esibirà uno straordinario duo composto dalla violinista Sayaka Shoji, la più giovane vincitrice, nel 1999, del Concorso Paganini di Genova, e dal pianista italiano Gianluca Cascioli. Famosa a livello internazionale per la sua versatilità artistica, Sayaka Shoji è nata a Tokyo ma si è trasferita a Siena all’età di tre anni. Ha studiato alla Chigiana e alla Musikhochschule di Colonia, e ha fatto il suo debutto europeo con i Lucerne Festival Strings e Rudolf Baumgartner al Festival di Lucerna e poi al Musikverein di Vienna a quattordici anni.

Al suo fianco al pianoforte Gianluca Cascioli, torinese, vincitore nel 1994 del Concorso internazionale di pianoforte Umberto Micheli, la cui giuria includeva nomi come Luciano Berio, Elliott Carter e Maurizio Pollini. Ha suonato come pianista per la Filarmonica di Berlino, la Boston Symphony Orchestra, la Chicago Symphony Orchestra, la Royal Concertgebouw Orchestra, la New York Philharmonic, la Filarmonica di Vienna e molte altre orchestre, lavorando anche con direttori d’orchestra come Claudio Abbado, Roberto Abbado, Myung-Whun Chung, Riccardo Muti, Lorin Maazel, Valery Gergiev, Zubin Mehta e Mstislav Rostropovich.

Il programma della serata prevede la Fantasia in fa diesis minore Wq 80 di Carl Philipp Emanuel Bach, la Sonata n. 40 in si bemolle maggiore K 454 di Wolfgang Amadeus Mozart, le Tre Romanze op. 94 di Robert Schumann e la Sonata n. 10 in sol maggiore op. 96 di Ludwig van Beethoven. Prossimo appuntamento, venerdì 19 con il concerto del Trio Pantoum, vincitore del XXI concorso internazionale Premio Trio di Trieste, composto da Hugo Meder (violino), Bo-Geun Park (violoncello) e Kojiro Okada (pianoforte) che eseguiranno Brahms e Beethoven.

Il nuovo anno si apre per la Chigiana all’insegna dell’importante affermazione arrivata il mese scorso con il Premio Aduim, ricevuto per ‘La Senna Festeggiante’ di Antonio Vivaldi, presentata in conclusione del Chigiana International Festival & Summer Accademy 2022 e interpretata dalla Chigiana-Mozarteum Baroque Orchestra, diretta da Alfredo Bernardini. Per la prossima stagione estiva c’è già una data di inizio: il 5 luglio.

"Sarà una stagione straordinaria – promette il direttore artistico, Nicola Sani – che consoliderà ulteriormente molti temi proposti nelle ultime due edizioni del festival estivo e avrà una particolare importanza perché sarà la decima edizione del Chigiana International Festival".