Rimborsi con il contagocce. Marrucci, presidente Ali:: "Pagano i piccoli comuni"

Sono ancora i rimborsi del governo sul Pnrr a preoccupare e non poco i comuni toscani della Ali le Autonomie Locali italiane con alla presidenza della Toscana il sindaco di San Gimignano Andrea Marrucci. Lo dice senza peli sulla lingua Marrucci nel ribadire che i comuni sono "efficienti sui fondi ma senza rimborsi dello Stato è caos". Come dire senza i soldi non si va da nessuna parte. E ancora sono a "rischio in particolare le casse dei comuni più piccoli. Sul Pnrr poi ci sono ritardi e preoccupazioni. Ma nulla di tutto ciò è dovuto alle amministrazioni locali. Anzi". Precisa inoltre che "questa sfida epocale ha trovato i Comuni pronti. E’ anche grazie a loro, alla loro conoscenza dei territori, alla loro consapevolezza dei bisogni dei cittadini, alla loro capacità di individuare le priorità e di rispondere velocemente proponendo progetti concreti se l’85% delle risorse stanziate col Pnrr ha già trovato la propria destinazione. Si tratta di soldi investiti per infrastrutture fisiche e digitali che migliorano la vita di chi abita nelle città come nei piccoli centri".

E quindi? "Paradossalmente, sono proprio i Comuni, specie i più piccoli, a rischiare di pagare il conto più salato. L’Uncem, che riunisce quelli montani, ha lanciato l’allarme: i comuni ancora non hanno ricevuto dallo Stato rimborsi per l’85% degli oltre 3 miliardi spesi in progetti di digitalizzazione legati al Pnrr". Ricorda inoltre che "Si tratta di oltre tremila realtà, molte tra Umbria, Toscana, Abruzzo e Lazio. In attesa di un rimborso statale che ritarda, corrono il concreto rischio di andare in crisi finanziaria".

La soluzione ?

"Le procedure – conclude Marrucci – non sono semplici. Eppure, la gran parte dei comuni ha già caricato quasi tutte le rendicontazioni sulla piattaforma ReGis del ministero dell’Economia per la convalida della spesa. Un passaggio necessario per ottenere i rimborsi. Ma i riaccrediti stanno arrivando col contagocce. Si tratta di problemi che gravano di più sui Comuni di piccole dimensioni, che certo non possono trasformarsi in una banca per lo Stato".

Forte e chiaro il presidente Ali delle autonomie locali della Toscana.

