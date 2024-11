Rilevatori del rosso ampliati nella zona tra Pescaia e Camollia

Rilevatori del rosso semaforico confermati e anzi ampliati, a coprire ormai quasi tutti gli impianti cittadini. Tra la fine di questo anno e l’inizio del prossimo, i nuovi dispositivi saranno posizionati nelle aree di via Battisti e strada di Pescaia (direzione via Martiri Caserma La Marmora) e nelle intersezioni tra via Vittorio Emanuele, via Don Minzoni e via Biagio di Montluc. "L’atto approvato dalla giunta – si legge nella nota del Comune – evidenzia la necessità di mantenere attivi i dispositivi di controllo remoto già presenti in diverse intersezioni, in particolare quella tra strada di Pescaia, via Cesare Battisti e via Don Minzoni e nell’incrocio fuori porta Camollia tra viale viale Vittorio Emanuele, via Don Minzoni e via Biagio di Montluc, considerati punti critici in termini di sicurezza.

"Il potenziamento del sistema di controllo dei semafori nelle aree critiche – ha dichiarato l’assessore Enrico Tucci – è fondamentale per contrastare comportamenti pericolosi e irresponsabili al volante È una misura importante, pensata per la tutela della cittadinanza e per migliorare la fluidità del traffico nei punti più sensibili della nostra città".