Rigenerazione spazi urbani. Chiusi investe 250mila euro

Al via a Chiusi i lavori di rigenerazione degli spazi urbani e di riqualificazione del Centro commerciale naturale per un totale di 250.000 euro che per 190.000 sono coperti da fondi della Regione Toscana (il resto a carico del Comune). Gli interventi principali sono iniziati con la posa in opera, in Piazza XXVI Giugno a Chiusi Scalo, di elementi di arredo quali panchine e cestini per rifiuti e proseguiranno nei prossimi giorni nelle seguenti aree: ex Lavatoi, piazza del Comune, via Porsenna, Il Prato, via Arunte, piazzetta Olivazzo, via Garibaldi, la Pesa, piazza Duomo, piazza Cesare Battisti, via dei Longobardi, via Torri del Fornello per quanto riguarda Chiusi Città.

A Chiusi Scalo invece le vie interessate al nuovo arredo urbano saranno: area giochi via Morgantini, stazione ferroviaria, via Pasubio, via Da Vinci e via Manzoni. Al via anche la riqualificazione del verde delle aree dei Ccn con 30 nuovi alberi e inoltre una segnaletica turistica adeguata in tutta la cittadina etrusca oltre a nuova illuminazione.

Massimo Montebove