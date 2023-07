Rifiuti lasciati per strada "Servono le telecamere per punire i responsabili"

"Troppi casi di rifiuti abbandonati lungo la nuova strada regionale 429. Servono delle telecamere per individuare gli autori di atti di inciviltà che avvengono soprattutto nelle piazzole di sosta dell’arteria, nel tratto fra Poggibonsi e Certaldo". Auspicano dei provvedimenti concreti gli automobilisti che utilizzano l’arteria per i loro spostamenti, dovuti perlopiù a ragioni di lavoro. Già nei mesi scorsi gli utenti del tracciato si erano rivolti a La Nazione per una specie di ricognizione sugli scenari che via via si presentano ai loro sguardi attenti sul circondario. Ora un aggiornamento, unito a una richiesta precisa alle amministrazioni competenti per il territorio. "A più riprese abbiamo evidenziato la questione – spiegano – rilevando presenze di sacchi buttati là, se non addirittura di pneumatici o di scarti di lavorazioni nelle superfici adibite alle fermate di emergenza dei veicoli. Vogliamo adesso che gli enti locali intervengano in maniera decisa per risolvere definitivamente il problema. Gli occhi elettronici in alcune aree sensibili, come le rotatorie e gli incroci della 429, potrebbero rappresentare la scelta ideale per cogliere sul fatto tutti coloro che, senza alcuno scrupolo, lasciano lì sull’asfalto ogni genere di sporcizia. In altre zone attraversate della regionale, per esempio nel comune di Castelfiorentino, si è provveduto a installare la videosorveglianza. E i risultati si notano: situazioni del genere sono nettamente diminuite, fin quasi ad azzerarsi. Siamo davanti a un malcostume da combattere e le istituzioni devono farsi carico di questo quadro, che riguarda una strada di recente realizzazione e interessata tra l’altro da notevoli flussi di turisti tra la cintura della Valdelsa e le colline del Chianti". Non è comunque l’unico aspetto verso il quale i pendolari della nuova 429 puntano l’indice: "Si assiste talvolta - aggiungono - a guardrail invasi da erbacce che, da alcune parti, arrivano perfino a occultare delle porzioni della segnaletica stradale. Chi giunge da fuori, rischia di trovarsi spiazzato. Anche da tale profilo occorre che le autorità si attivino, per motivi che potremmo sintetizzare attraverso l’uso di due termini: sicurezza e decoro".

Paolo Bartalini