"Rifiuti fuori dai cassonetti a Siena: vogliamo le telecamere"

"Dopo numerose segnalazioni a Sei Toscana, informato anche il Comune di Siena dello stato di degrado che persiste ormai da alcune settimane, senza alcun intervento di ordine e pulizia della postazione, inviamo a La Nazione foto della postazione. Ma in alcuni periodi è anche molto peggio", scrivono in una lettera un gruppo di cittadini di Colle Malamerenda. "Abbiamo richiesto negli anni passati l’installazione di telecamere (mai messe) data l’alta affluenza di scarico. L’amministrazione precedente tramite fototrappole e multe salate ai trasgressori aveva migliorato molto la situazione. Torniamo a chiedere con forza l’installazione di telecamere, fototrappole e controllo degli ispettori ambientali per reprimere l’inciviltà di pochi che danneggiano tutti e, la pulizia periodica dell’area cassonetti. Questa postazione è proprio di fronte all’inizio del percorso di strade bianche dove passa L’Eroica con circa 8000 partecipanti provenienti da tutto il mondo, che si incrocia dopo un chilometro con la Via Francigena. Questo degrado non è certo un bel biglietto da visita per la nostra città".