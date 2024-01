Rifiuti abbandonati a Scacciapensieri. I residenti protestano

Nuovo allarme dalla zona residenziale di Scacciapensieri. In merito al sistema di conferimento dei rifiuti nei cassonetti, una lettrice segnala: "Questo è nuovamente lo stato delle cose (foto). C’e qualcuno che può far capire che come sono stati aperti tutti gli altri cassonetti, anche quelli dell’indifferenzata non devono avere la calotta? Se la calotta è inutilizzabile, bisogna riportare il sacco in casa o possiamo buttarlo per terra, passando per persone maleducate e incivili? Scusatemi, ma non sono la sola ad essere indignata".