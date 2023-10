Rifiuti a San Quirico d'Orcia: ritirare la 6Card entro il 10 novembre

Ritiro della 6Card, ci sarà ancora quasi un mese di tempo a disposizione. Per chi ancora ne fosse sprovvisto, l’amministrazione comunale e Sei Toscana attivano infatti un punto straordinario di consegna della 6Card, la tessera associata alla singola utenza Tari che servirà per conferire i propri rifiuti nei nuovi contenitori di raccolta ad accesso controllato. Per il ritiro, dal 13 ottobre al 10 novembre (compresi), i cittadini devono recarsi al salone ’Alessandro Magno’, a Palazzo Chigi, il mercoledì dalle 13 alle 18.30 e il venerdì dalle 8.30 alle 14. Per il ritiro è necessario presentare il codice contribuente (o il codice fiscale dell’intestatario della bolletta rifiuti) e un documento d’identità. Possibilità di incaricare una persona di fiducia con una delega scritta.