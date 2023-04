"Ricambio generazionale Adesso è più vicino"

La famiglia ha voluto dire tanto all’inizio della carriera, quando Alessio Giannetti andò in scuderia da Gigi Bruschelli. E’ tuttavia un asso nella manica anche adesso che a fianco del fantino senese, 29 anni, c’è la fidanzata Barbara con cui fa progetti e guarda al futuro. "Abbiamo una casa in affitto a Sant’Andrea – racconta – vicino ai box che sono a Monastero. Viviamo insieme, per me lei è un grande supporto". Tutta in salita la strada del fantino che è stato anche a Pisa da Maurizio Guarnieri quando aveva 15 anni, approdando dopo il ritorno da Trecciolino alla scuderia Milani. "Poi, durante la pandemia, c’è stato un tuffo nel vuoto. Nel senso che ero rimasto con due cavalli, entrambi miei, così ho deciso di rischiare e aprire una scuderia tutta mia. Sono iniziati ad arrivare i proprietari", spiega orgoglioso.

Fra questi Giorgio Vigni, grande intenditore di cavalli, e sua moglie Sandra Rossi che ha legato il nome a Preziosa Penelope. Erano molto vicini a Brio, possono dare consigli importanti

"Certo, parliamo delle cose. Sono un supporto valido. Li ringrazio per essere venuti da me, così come dico grazie anche agli altri proprietari. Ho un bel giro",

Quindi l’obiettivo debutto è più vicino?

"Credo di lavorare bene, ho anche ottenuto un po’ di risultati. E si sta avvicinando il ricambio generazionale. Ci vuole l’incastro giusto ma io mi faccio trovare pronto".

Con Vitzichesu hai già fatto molto bene.

"Lui ce l’ho a metà con un proprietario, poi ho la figlia di Queen Winner, Ester Queen, che debutterà a breve, e Dada che ha esordito a Pian delle Fornaci facendo benissimo. E’ interessante anche per Siena, sarà nell’albo il prossimo anno. Poi c’è Bonvoyage, fratello pieno di Violenta da Clodia. Quindi Caente de Campeda che mi hanno preso all’Albo e martedì lo porto a Monticiano. Vento Fresco che era già chiacchierato lo scorso anno e Sirtosco che è solo per l’ippodromo".

A chi devi dire grazie?

"A chi mi sta vicino. Alla mia ragazza che mi ha cambiato la vita, ai familiari e a chi mi ha dato fiducia"

Laura Valdesi