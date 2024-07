Rete di cure palliative con approccio precoce ed équipe dedicata

L’Asl Sud Est ha istituito la Rete aziendale di cure palliative. La nuova Rete, che promuove l’identificazione precoce di persone con necessità di cure palliative tramite percorsi diagnostico terapeutici assistenziali specifici per patologia, coinvolge i medici di medicina generale e gli altri professionisti in équipe dedicate per garantire continuità tra ospedale e territorio. L’organizzazione prevede due aree territoriali, Sud ed Est, per il coordinamento delle unità funzionali di cure palliative. A coordinare la Rete è stata nominata la dottoressa Concetta Liberatore.