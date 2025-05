Restauro del Buono e del Cattivo governo. Donazione di 45mila euro dalle Isole Vergini

Una donazione di 45mila euro per il restauro dell’affresco ’Allegoria e gli Effetti del Buono e del Cattivo Governo’ proveniente dalla Fondazione Jupiter Aggregates Limited delle Isole Vergini britanniche. La giunta comunale ha stabilito di accettare la donazione e di destinare alle attività di restauro dell’affresco che si trova nella sala della Pace di Palazzo Pubblico. "Il progetto di diagnostica, valorizzazione e manutenzione conservativa del ciclo affrescato di Ambrogio Lorenzetti – sottolinea il sindaco Nicoletta Fabio – è altamente strategico per l’amministrazione comunale. I temi, le figure e i luoghi rappresentati nel ‘Buongoverno’ costituiscono un cardine nelle tradizioni socio-culturali, storiche e artistiche della città". Il restauro è stato di recente al centro di un’interrogazione in consiglio comunale: "Posta la superiore conservazione del bene – aveva detto il sindaco – l’obiettivo è rendere nuovamente fruibile la visitabilità del ciclo pittorico e di stabilire un cronoprogramma degli interventi adeguato e realistico. L’idea è quella che gli interventi siano da eseguirsi non su tutte le superfici in contemporanea, ma prevedendo di lavorare sulle varie pareti in sequenza".