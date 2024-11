"Respiri di bellezza". La danza per tutti

La Compagnia Con.Cor.D.A./Francesca Selva fa tappa a Montepulciano Stazione. Sabato 16 novembre alle 11:30 in Piazza del Mercato va in scena “Respiri di Bellezza-Outsiders”, la produzione site-specific firmata dalla coreografa italo-francese Francesca Selva e interpretata dai danzatori Irene De Santis, Valentina Foschi, Luciano Nuzzolese e Cosimo Vittorione.

La performance è parte del progetto VI.VA inserito nel programma Reset sostenuto da Fondazione Monte dei Paschi di Siena.

“Respiri di Bellezza” è un inno alla fugacità e alla fragilità dell’esistenza umana. La danza diventa il balsamo e la cura delle ferite del mondo e gli artisti con la loro ricerca sono sempre più chiamati a comunicare l’incomunicabilità del mondo, provando a ritrarre, anche solo per un attimo, la bellezza di ciò che ci attraversa e ci sfugge.

"I nostri Respiri di bellezza sono molto adatti a questo contesto - ha dichiarato Marcello Valassina direttore artistico di Con.Cor.D.A/Compagnia Francesca Selva – perché sono performance costruite con grande attenzione ai luoghi in cui vengono realizzate e hanno lo scopo di sensibilizzare il pubblico sul lavoro dei danzatori e coreografi e creare un movimento per la danza attraverso un dialogo basato sulla partecipazione emotiva ma anche fisica. La danza così diventa strumento per valorizzare luoghi magici e dal fascino intramontabile. Siamo convinti che la danza possa essere accessibile a tutti, perché il linguaggio del corpo è universale".