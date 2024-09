Regione, oltre 2 milioni per quattro Comuni

Oltre 2,2 milioni di euro per quattro progetti in provincia di Siena, sui dieci milioni di euro per ventuno progetti approvati dalla giunta regionale. "È il segno tangibile della valorizzazione della Toscana diffusa", afferma il presidente Eugenio Giani. E Stefano Baccelli, assessore al governo del territorio, osserva: "Siamo attenti ai piccoli comuni: un impegno affinché la nostra regione non proceda a due velocità ma valorizzi in ugual misura ogni angolo del suo meraviglioso territorio".

Nello specifico, ecco i progetti che hanno ricevuto il via libera definitivo ai finanziamenti: San Casciano di Bagni, valorizzazione di piazza Garibaldi e dintorni, contributo di 480mila euro su una spesa di 600mila euro; San Quirico d’Orcia, riqualificazione via delle Carbonaie, 600mila euro di contributo per un costo complessivo stimato di oltre 910mila euro; Murlo, riqualificazione dell’edificio ’canonica di Murlo’ con un contributo pari a 600mila euro su una spesa totale di 900mila euro; Torrita di Siena, 600mila euro (costo presunto dei lavori un milione di euro) per il passeggio Garibaldi, spazi pubblici e le aree verdi.

"Questo strumento urbanistico – aggiunge Giani – permette infatti di recuperare angoli dismessi o degradati di paesi e territori, stimolando e coinvolgendo anche i comuni più piccoli in un percorso di bellezza, qualità e sostenibilità ambientale e in questo modo riqualifichiamo aree interne, montane o marginali dando un contributo alla lotta allo spopolamento. Grazie al Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (Fsc) che copre il periodo 2021/2027 portiamo avanti uno dei nostro obiettivi principali, la riqualificazione dei piccoli centri, intervenendo su tutta la Toscana, esaltando la straordinarietà dei territori".