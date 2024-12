Regione e sindacati pensionati uniti per accrescere le competenze digitali

La Giunta regionale ha licenziato il protocollo d’intesa con Spi Cgil Toscana, Fnp Cisl Toscana e Uil Pensionati Toscana per la diffusione delle competenze digitali e per la facilitazione all’accesso dei servizi online della Pubblica Amministrazione per la popolazione over 65. "L’obiettivo – afferma il presidente Eugenio Giani – è aggiornare una proficua collaborazione che è iniziata nel 2019 e che si propone di facilitare l’utilizzo delle possibilità informatiche di effettuare pagamenti, prenotare visite ed esami evitando di recarsi agli sportelli visto che c’è la possibilità di dialogare con le istituzioni pubbliche direttamente da casa propria".