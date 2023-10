Rapina nella notte nella sala slot. Banda ruba l’incasso e un orologio

Assalto nella notte a una sala giochi di Poggibonsi. Cinque uomini con il volto coperto hanno fatto irruzione nei locali di Admiral Slot, a Drove, alla periferia della città. Sotto la minaccia di armi ‘bianche’ si sono fatti consegnare l’incasso della giornata dal cassiere e l’orologio che aveva al polso un avventore della sala giochi. La rapina è avvenuta poco dopo le tre.

La banda, arrivata sul posto con un’auto parcheggiata nei paraggi, dopo avere forzato con un piede di porco la porta di un ingresso laterale, è entrata nel locale, aperto 24 ore su 24, prendendo di sorpresa l’addetto alla sala giochi e i pochi giocatori che in quel momento si trovavano all’interno. Passamontagna calato sulla faccia e in mano piedi di porco, cacciaviti e addirittura una falce, hanno costretto il dipendente della sala giochi ad aprire la cassa e a consegnare loro l’intero l’incasso della giornata: duemila euro. Poi, prima di andarsene, sempre sotto la minaccia di quelle armi improvvisate ma efficaci, si sono fatti consegnare da un avventore l’orologio che aveva al polso. Un orologio di un certo valore, ma non un Rolex, come era trapelato negli istanti immediatamente successivi alla rapina. I banditi, una volta effettuato il colpo, hanno guadagnato in tutta fretta l’uscita del locale, passando dalla porta secondaria da cui erano entrati, e si sono dati alla fuga in auto, la stessa con cui erano arrivati.

Sono stati gli stessi titolari della Admiral slot a dare l’allarme. Nel giro di qualche minuto sono arrivati sul posto i carabinieri della compagnia di Poggibonsi. Mentre i militari raccoglievano le concitate testimonianze delle persone, ancora sotto choc, che erano nel locale durante la rapina, scattavano vari posti di blocco. Dei malviventi, per adesso, nessuna traccia. Controlli e accertamenti sin qui non hanno dato esito.

Nella sala giochi presa di mira dai rapinatori quasi sicuramente ci sono le telecamere, che potrebbero fornire elementi utili alle indagini. Come del resto accade spesso in questi casi. La zona dove si trova la sala giochi Admiral Slot è piuttosto decentrata, intorno non ci sono abitazioni, solo alcune aziende a quell’ora deserte. E questo ha senza dubbio favorito i malviventi, che hanno potuto contare anche su un altro vantaggio particolarmente importante: la presenza lì vicino di numerose vie di fughe, tra cui la Palio e la strada regionale 429. La caccia ai banditi va avanti senza sosta su tutto il territorio.