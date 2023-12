Giovane caduta da otto metri: proseguono le indagini. Condizioni stabili

Siena, 4 dicembre 2023 – Sono sempre gravi ma stabili, al policlinico di Santa Maria alle Scotte, le condizioni della giovane precipitata nel primo pomeriggio di sabato dal muretto di piazza del Mercato, nella sottostante via del Sole. L’episodio è avvenuto davanti ad alcuni testimoni, che hanno testimoniato di un litigio avvenuto poco prima con un giovane che lavora in un locale del centro e che conosceva da tempo.

Sul posto erano intervenuti subito i sanitari del 118 e la polizia municipale, poi la polizia di Stato e quindi anche la Scientifica per completare i rilievi. La ragazza era seduta sul muretto con le gambe rivolte all’interno, come hanno affermato alcuni testimoni, ed è poi caduta verso l’esterno precipitando per circa otto metri e incastrandosi tra un’auto posteggiata e il muro di contenimento della piazza. Gravi le ferite riportate per l’impatto con l’auto e il suolo, ma la giovane non sarebbe in pericolo di vita, sebbene le conseguenze della caduta siano molto serie.

Subito sono stati ascoltati i testimoni e il ragazzo che era con lei, che è stato visto correre a perdifiato verso il luogo della caduta. Alcuni dei presenti hanno notato che la coppia aveva avuto una discussione, nei momenti precedenti il fatto. Ma questo e altri elementi, come la verifica delle telecamere che potrebbero essere puntate nella direzione di quello spicchio di piazza del Mercato, sono da subito passati al vaglio degli inquirenti, per cercare di fissare subito l’accaduto.

Ascoltati in questura, oltre al giovane, due ragazzi tra cui una minorenne che avrebbero assistito all’accaduto e alcuni turisti di passaggio che si stavano recando al ’Mercato nel Campo’. L’obiettivo è capire cosa sia effettivamente successo in quei minuti che hanno preceduto la caduta dalle conseguenze gravissime ma che poteva trasformarsi in una tragedia. Quel punto, vicino agli ex lavatoi di via del Sole sotto ai bagni pubblici, è quello con la maggiore altezza. Continuano gli accertamenti degli inquirenti, anche se prende corpo l’ipotesi di una caduta autonoma della ragazza.