Coppia litiga in piazza del Mercato a Siena. La ragazza vola giù dal muro. Precipita per otto metri: è grave

Siena, 3 dicembre 2023 – Nel Campo la folla di turisti, nonni e nipoti che comprano leccornie. I colori e le luci del Natale. Clima di festa. In piazza del Mercato, dietro palazzo pubblico, pochi metri di distanza, si sfiora la tragedia. Una giovane coppia litiga in maniera plateale davanti agli occhi di molti, senesi e visitatori dell’antico mercato medievale che ogni anno richiama migliaia di persone. Poi la ragazza vola giù dal muro che costeggia via del Sole. Otto metri nel vuoto, vicino agli ex lavatoi. Incastrandosi fra la parete e una macchina posteggiata. Respira ancora però appare grave quando l’ambulanza della Pubblica assistenza di Siena la porta d’urgenza al policlinico delle Scotte. Ma ce la farà. Tutti sono sotto choc. Increduli. Le ferite lasciate nel cuore degli italiani dalla tragedia di Giulia Cecchettin e i troppi reati del ’Codice rosso’, anche nella nostra provincia, per la violenza sulle donne impongono alle forze dell’ordine di non tralasciare dettagli. E ricostruire la sequenza dell’accaduto.

La prima ad arrivare è una pattuglia della Polizia municipale che chiude il tratto di strada per consentire i soccorsi, mettendo nastro bianco e rosso anche nella parte superiore del muro, dove sono posteggiate le macchine. Da qui è volata giù la ragazza. Nessuno deve avvicinarsi anche se è impossibile impedire a tanti di affacciarsi. Vengono identificati i testimoni. Ecco una volante della polizia che prende in mano l’inchiesta. Bisogna capire subito se si è trattato di un gesto autonomo. Se la ragazza ha avuto uno scatto lasciandosi andare nel vuoto, come traspare dalle testimonianze a caldo e certo viene cristallizzato più tardi dagli investigatori, oppure se durante il litigio è successo qualcosa. Viene data disposizione di guardare le tante telecamere che sorvegliano piazza del Mercato, una sembra puntare dritta proprio verso l’area dove sarebbe accaduta la discussione fra i due.

Un silenzio surreale avvolge il tratto di strada dove la giovane, che vive a Siena, viene soccorsa dal 118. Davanti agli occhi del suo ragazzo che si mette le mani nei capelli. Incredulo. E’ corso subito giù da lei. E quando la portano via dice ’amore, sono qui’ prima di salire accanto al conducente nell’ambulanza diretta alle Scotte. L’inchiesta è in corso, nessuno degli investigatori parla. La donna potrebbe essersi lasciata andare giù dopo il litigio.