"Abbiamo visto che discutevano"

Il volo dal muro di piazza del Mercato è accaduto in pieno giorno. In una zona dove c’è un via vai continuo di macchine e di persone. Per questo ci sono testimoni che possono aiutare la polizia, coordinata dalla procura, a ricostruire la dinamica dell’accaduto. "Noi abbiamo visto che litigavano, ma lei era rivolta verso la piazza", raccontano quattro uomini parlando fra sè. E poi lo ripetono alle forze dell’ordine poco dopo che l’ambulanza ha portato alle Scotte la giovane ferita. Hanno assistito alle fasi precedenti alla caduta su cui non sanno però fornire elementi. A differenza di due giovanissimi senesi che invece confermano agli uomini della Mobile che arrivano in via del Sole di aver visto. Vengono identificati, lei è minorenne per cui chiama i genitori quando a loro e ad altri sei testimoni viene detto di recarsi subito in questura per mettere nero su bianco ciò che sanno. Sono le 16 passate da poco. I due senesi, testimoni chiave, salgono in macchina con i poliziotti. Gli altri, compresi i quattro turisti che si trattenevano a Siena anche oggi, vanno a piedi. Insieme a loro anche una coppia che ha chiamato i soccorsi.

Il ragazzo si sarebbe precipitato a corsa a soccorrere la giovane. ’Cosa hai fatto’, sembra continuasse a ripetere. Anche lui, 27 anni, che lavora in un locale del centro storico dove la ragazza qualche volta andava a salutarlo, viene ovviamente ascoltato.

La.Valde.