Raduno dei Maggiolini Tutti a Staggia Senese

Oggi l’ultimo giorno del raduno dei Maggiolini a Staggia Senese, il tradizionale ritrovo degli amanti delle mitiche Volkswagen Classic che accorrono in Valdelsa da tutta Europa per festeggiare e condividere la grande passione per l’intramontabile vettura, grazie al ’Legendary International Volkswagen Meeting’, trentasettesima edizione. Duecento gli equipaggi presenti a Staggia. Nel programma degli eventi conclusivi, una gita e una visita alla cantina Il Ciliegio di Monteriggioni con degustazione. Nel pomeriggio, il Trofeo David Dei. Organizzato dal Gruppo Amici del Maggiolino, l’evento Internazionale di Staggia Senese è aperto a tutti i modelli Volkswagen Classic. La manifestazione, di natura turistica, si svolge nelle zone del Chianti Senese, il cui fascino unico è da sempre motivo di attrazione per gli appassionati. La Toscana del resto si riconferma ogni anno tra le prime zone d’Italia per appeal turistico e ricettivo. Il raduno, come sempre, nell’area sportiva di Staggia Senese, dove all’interno si trovano uno stand gastronomico attrezzato, area campeggio gratuita, bagni e docce. Un fine settimana giorni dedicato al puro divertimento, al buon cibo, alla musica e alle prove di abilità.